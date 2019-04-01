СМИ: Варан стал главной целью "Ювентуса" для усиления защитной линии

"Ювентус" хочет приобрести защитника "Реала" Рафаэля Варана, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Calciomercato, француз стал главной целью "старой синьоры" для того, чтобы усилить защиту. В нем видят долгосрочную альтернативу Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. "Юве" также интересовался Маттейсом де Лигтом, но защитник "Аякса", видимо, перейдет в "Барселону".

"Реал" просит за игрока не менее 80 миллионов евро, что не устраивает "Ювентус". Стороны проводят переговоры по этому поводу.

25-летний Рафаэль Варан в текущем сезоне провел 35 матчей за "Реал" и забил два мяча. Его контракт истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает в футболиста в 80 миллионов евро.

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