СМИ: в выходные Хамшик пройдет медосмотр в "Далянь Ифан"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик близок к переходу в "Далянь Ифан". Как сообщает Sport Mediaset, 31-летний словак вылетел в Мадрид, где в выходные пройдет медосмотр для китайского клуба.

"Далянь Ифан" заплатит за Хамшика 20 миллионов евро + бонусы. Официальное объявление о трансфере ожидается в понедельник или во вторник. Словак будет зарабатывать 9 миллионов евро за сезон по контракту, рассчитанному на три года.

В текущем сезоне Хамшик провел 19 матчей за "Наполи", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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