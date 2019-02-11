СМИ: В случае ухода Дибалы "Ювентус" попробует подписать Салаха или Асенсио

"Ювентус" подобрал кандидатуры для замены нападающего Пауло Дибалы в случае его ухода, сообщает испанское издание Don Balon. Ранее сообщалось, что аргентинец может перейти в "Реал".

По данным источника, если переход состоится, "Юве" попытается подписать форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Лидеры "Юве", в том числе Криштиану Роналду, хотели бы видеть его в команде. При этом "Ливерпуль" потребует за него 200 миллионов евро. Если купить Салаха не получится, вторым выбором для "старой синьоры" является Марко Асенсио из "Реала".

26-летний Мохамед Салах в текущем сезоне провел 34 мата за "Ливерпуль" и забил 20 мячей при восьми голевых передачах.

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