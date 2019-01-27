СМИ узнали номер Паредеса в "ПСЖ"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес будет выступать за "ПСЖ" под 8-м номером, сообщает Paris United. Ранее под этим номером выступал Тиагу Мотта.

Кроме того, сообщается, что "ПСЖ" представит Паредеса сегодня на "Парк де Пренс". Ранее появилась информация, согласно которой аргентинец подпишет контракт на 4,5 года. Сумма сделки составит 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

В нынешнем сезоне Паредес провел 22 матча за "Зенит", забил четыре мяча, сделал пять голевых передач.