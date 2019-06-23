СМИ: У Буффона есть предложения от "Порту", "Лидса" и "Флуминенсе"

Бывший вратарь "ПСЖ" и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон выбирает варианты продолжения карьеры. Его контракт с парижским клубом закончится 30 июня, и он станет свободным агентом.

Offerte esotiche di ogni tipo per Gigi #Buffon: dal #Porto (la soluzione più gradita a oggi tra quelle prospettate) al #Fluminense passando per il #Leeds del Loco Bielsa. Entro 10 giorni la decisione. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 23 июня 2019 г.

Итальянский журналист Николо Шира в своем Твиттере подтверждает опубликованную ранее информацию о том, что итальянца хочет подписать "Порту", и на данный момент это предложение выглядит наиболее привлекательным для вратаря. Также им интересуются бразильский "Флуминенсе" и "Лидс" Марсело Бьельсы, выступающий в чемпионшипе. Ранее СМИ также сообщали об интересе "Аталанты".

41-летний Джанлуиджи Буффон в прошлом сезоне провел 25 матчей за "ПСЖ", пропустил 25 мячей и девять раз отыграл "на ноль". Вместе с командой он стал чемпионом страны.