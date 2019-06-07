СМИ: Тухель устал от Неймара. Бразилец может покинуть "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель ценит игровые качества нападающего Неймара, но устал терпеть конфликтные ситуации с его участием, сообщает El Mundo Deportivo. По информации СМИ, 45-летний немецкий специалист недоволен тем, как 27-летний бразилец ведет себя с одноклубниками.

Отмечается, что скандал с изнасилованием не играл особого значения в этой ситуации. Главный тренер "ПСЖ" хочет построить организованную команду, но Неймар зачастую не слушает указания специалиста.

Ранее Неймар получил повреждение в товарищеском матче с Катаром и точно пропустит Кубок Америки.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро.

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