СМИ: три клуба претендуют на Тимо Вернера

Нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер может покинуть клуб. Как утверждает ESPN, на 22-летнего немца претендуют "Бавария", "Боруссия" и "Ливерпуль".

Фаворитом в борьбе за Вернера является "Бавария", однако "Боруссия" готова предложить игроку регулярное место в стартовом составе. В приобретении немца лично заинтересован главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. "Лейпциг" готов продать Вернера летом. Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Вернер провел 23 матча за "Лейпциг", забил 13 голов и отдал 2 результативных передачи.

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