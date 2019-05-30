СМИ: три клуба претендуют на Коутинью

Нападающий "Барселоны" Филиппе Коутинью может в ближайшее время покинуть клуб. Как утверждает El Mundo Deportivo, на 26-летнего бразильца претендуют "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "ПСЖ".

"Синие" рассматривают Коутинью в качестве замены форварду Эдену Азару, который должен перейти в "Реал". Однако ФИФА наложил на "Челси" трансферный запрет, и, несмотря на то, что лондонцы пытаются его оспорить, скорее всего, они не смогут осуществлять сделки до следующего лета.

"Манчестер Юнайтед" попробует подписать Коутинью в случае продажи ряда игроков. Однако непопадание "красных дьяволов" в Лигу чемпионов может повлиять на желание игрока перейти в этот клуб.

"ПСЖ" также рассчитывает продать игроков, чтобы извлечь средства на покупку Коутинью. Transfermarkt оценивает бразильца в 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Коутинью провел 54 матча за "Барселону", забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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