СМИ: три клуба претендуют на Хамеса

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес, на правах аренды выступающий за "Баварию", попал в сферу интересов трех клубов. Как утверждает The Mirror, на 27-летнего колумбийца претендуют "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Последние два года Хамес выступал за "Баварию" на правах аренды, однако мюнхенцы вряд ли воспользуются правом выкупа хавбека - они могут сделать это за 40 миллионов евро. Контракт игрока с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Хамес провел 28 матчей за "Баварию", забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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