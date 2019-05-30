СМИ: "Тоттенхэм" проявляет интерес к Мэддисону

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон​ может покинуть клуб в межсезонье. В услугах 22-летнего хавбека заинтересован главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино, утверждает Mirror.

По информации издания, аргентинский специалист впечатлен игрой Мэддисона в дебютном сезоне в английской премьер-лиге. Руководство "шпор" готово выделить на покупку игрока часть денег, заработанных в Лиге чемпионов.

Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 30 миллионов евро, но "лисы" будут требовать большую сумму.

В сезоне 2018/19 Джеймс Мэддисон провел за "Лестер" 38 матчей, забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.