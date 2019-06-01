СМИ: "Тоттенхэм" может заплатить 82 миллиона евро за полузащитника "Лестера"

"Тоттенхэм" близок к приобретению полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона, утверждает Daily Star. По информации СМИ, главный тренер "шпор" Маурисио Покеттино лично заинтересован в покупке 22-летнего англичанина.

"Тоттенхэм" готов заплатить 82 миллиона евро за хавбека. Контракт Мэддисона с "Лестером" рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость англичанина в 30 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Мэддисон провел за "Лестер" 38 матчей, забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.

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