Бывший нападающий "Атлетико", "Ливерпуля", "Челси", а ныне игрок японского "Саган Тосу" Фернандо Торрес летом может перебраться в мексиканское "Атлетико Сан-Луис", утверждает Football Espana.

По информации СМИ, большую роль в этом переходе может сыграть тот факт, что владелец "Атлетико" имеет долю акций в мексиканском клубе, куда может перейти Торрес.

В текущем сезоне 35-летний испанец принял участие в 8 матчах "Саган Тосу" и не отметился результативными действиями.

Торрес перешел в японскую команду из "Атлетико" в июле 2018-го.

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