СМИ: Толян может перейти из "Боруссии" в "Сассуоло"

Защитник дортмундской "Боруссии" Джереми Толян может стать игроком "Сассуоло", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что стороны ведут переговоры, и немец дал согласие на переход. Трансфер может состояться, если "Сассуоло" покинет Поль Лирола.

24-летний Джереми Толян в прошлом сезоне играл в аренде за "Селтик". Он сыграл 14 матчей за команду и сделал один голевой пас.

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