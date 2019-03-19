СМИ: Сумма отступных в контракте Гризманна с "Атлетико" уменьшится до 120 миллионов евро

Испанское издание As опубликовало некоторые подробности контракт французского форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

Сейчас в соглашении прописана сумма отступных в 200 миллионов евро. Однако, по данным СМИ, с 1 июля 2019 года она уменьшится до 120 миллионов.

Сам футболист не против сменить клуб. Ранее сообщалось, что им интересуются "ПСЖ" и "Барселона". При этом "Атлетико", возможно, попытается продать его до снижения клаусулы.

27-летний Антуан Гризманн в текущем сезоне провел 39 матчей за "Атлетико" во всех турнирах и забил 18 мячей при восьми голевых передачах. Его контракт истекает лето 2023 года.

Все о чемпионате Испании - здесь.