СМИ: Сульшер отказался от покупки Бэйла

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер считает нецелесообразным подписание нападающего "Реала" Гарета Бэйла, утверждает Evening Standard. По информации СМИ, 46-летний норвежец планирует омолодить состав "красных дьяволов".

Ранее сообщалось, что 29-летний валлиец не покинет мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро. В минувшем сезоне Бэйл провел 42 матча за "сливочных", забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

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