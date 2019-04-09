СМИ: спортивный директор "Интера" просмотрит Гюндогана в матче "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити"

"Интер" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Илкаю Гюндогану. Как утверждает FcInterNews.it, спортивный директор "нерадзурри" Пьеро Осилио просмотрит 28-летнего немца в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

Контракт Гюндогана с "Сити" рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

Гюндоган выступает за "Сити" с 2016 года. В составе "горожан" он выигрывал чемпионат Англии, Кубок английской лиги (дважды) и Суперкубок этой страны.

В текущем сезоне Гюндоган провел 41 матч за "Сити", в котором забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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