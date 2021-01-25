СМИ: «Спартак» не начинал переговоры с «Аяксом» по трансферу Промеса
10:08
«Спартак» не проводил переговоры с «Аяксом» по трансферу нападающего Квинси Промеса, сообщает De Telegraaf. По данным источника, российский клуб уже общался с 29-летним голландцем, однако никаких контактов с клубом из Амстердама еще не имел.
Ранее, 24 января, итальянский журналист Николо Скира заявил, что стороны договорились о трансфере футболиста за 12 миллионов евро. Также сообщается, что «Спартак» согласовал условия контракта со своим бывшим игроком.
Голландец выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. По информации «СЭ», в случае возвращения он станет самым высокооплачиваемым игроком команды.
В текущем сезоне 29-летний футболист провел 24 матча за «Аякс» и забил шесть мячей.
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