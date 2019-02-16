СМИ: скауты "Тоттенхэма" просмотрят двух игроков "Милана"

Скауты "Тоттенхэма" будут присутствовать на сегодняшнем матче 24-го тура чемпионата Италии между "Аталантой" и "Миланом". Как утверждает Sport Mediaset, представители "шпор" будут наблюдать за двумя игроками "россонери": хавбеком Франком Кессье и нападающим Сусо.

Отступные за 25-летнего Сусо составляют 40 миллионов евро. За такую же сумму "Милан" готов продать и 22-летнего Кессье.

В текущем сезоне Сусо провел 26 матчей за "Милан", забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Кессье принял участие в 27 встречах, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевым пасом.

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