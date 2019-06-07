СМИ: Симеоне заинтересован в покупке Маркоса Алонсо

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне лично заинтересован в приобретении защитника "Челси" Маркоса Алонсо, утверждает Goal.

По информации СМИ, Алонсо был недоволен, что его не включили в заявку на финальный матч Лиги Европы с "Арсеналом" (4:1). 28-летний испанец хочет вернуться в ла лигу. Алонсо является воспитанником "Реала".

В прошедшем сезоне защитник провел 39 матчей за "Челси", забил 4 гола и отдал 7 голевых передач. Его контракт с лондонцами действует до 30 июня 2023 года. Портал transfermarkt.de оценивает Алонсо в 45 миллионов евро.

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