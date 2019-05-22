СМИ: "Севилья" хочет приобрести Кастильехо у "Милана"

Нападающий "Милана" Самуэль Кастильехо вызывает интерес у "Севильи", сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, спортивный директор "Севильи" Мончи, который вернулся в команду после ухода из "Ромы", уже общался с представителями игрока. Ему очень нравится игра испанца. Ранее футболист также выступал за "Вильярреал". При этом указано, что "Милан" хочет выручить за него около 25 миллионов евро.

24-летний футболист в текущем сезоне провел 40 матчей за "Милан" и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.

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