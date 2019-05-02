"Монако" интересуется полузащитником "Фулхэма" Жаном-Мишелем Сери, утверждает Daily Mail. Контракт 27-летнего ивуарийского футболиста с "дачниками" действует до 30 июня 2020 года.

Сери не хочет выступать во второй по силе лиге Англии, поэтому рассматривает варианты во Франции, так как знает этот чемпионат – выступал в "Ницце" с 2015 по 2018 год.

"Фулхэм" досрочно вылетел в чемпионшип. Команда занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками после 36 туров.

В текущем сезоне Сери провел 34 матча за "Фулхэм", забил один гол и отдал три голевые передачи.

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