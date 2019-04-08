СМИ: Сарри хочет, чтобы "Челси" выкупил Ковачича у "Реала"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри хотел бы, что клуб выкупил контракт полузащитника Матео Ковачича, сообщает Goal.com. Футболист играет в Англии на правах аренды, его контракт принадлежит "Реалу".

Арендное соглашение истекает нынешним летом. Итальянский специалист обратился с просьбой сохранить игрока к руководству клуба. Также он хотел бы оставить в команде и Гонсало Игуаина, арендованного у "Ювентуса".

При этом лондонскому клубу запрещено регистрировать новых игроков на протяжении двух следующих трансферных окон, но "Челси" подал апелляцию на это решение. Сам хорватский футболист хотел бы остаться в команде.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 42 матча за "Челси" во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

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