СМИ: Сарабия может перейти в "ПСЖ"

Нападающий "Севильи" Пабло Сарабия может стать игроком "ПСЖ", сообщают испанские СМИ.

По данным AS, французский клуб готов заплатить за него 20 миллионов евро. Спортивный директор "Севильи" Мончи пытается убедить игрока остаться. Им интересуются также клубы ла лиги, в том числе "Атлетико".

27-летний испанец в прошедшем сезоне провел 52 матча за "Севилью", забил 23 мяча и сделал 17 голевых передач.

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