СМИ: "Сампдория" поборется с "Аталантой" за Малиновского

"Сампдория" вступила в борьбу за полузащитника "Генка" Руслана Малиновского, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Ранее сообщалось, что его хочет приобрести "Аталанта". Также была информация об интересе со стороны "Спартака".

По данным источника, "Сампдория" предложила за украинца 12 миллионов евро плюс еще пять миллионов в виде бонусов. При этом сохраняет интерес к игроку и "Аталанта". У клуба из Бергамо есть преимущество в виде возможности сыграть в Лиге чемпионов, так как в прошлом сезоне команда стала четвертой в серии А.

26-летний Руслан Малиновский в прошедшем сезоне провел 51 матч за "Генк", забил 16 мячей и сделал 16 голевых передач. Transfermarkt оценивает его в 12,5 миллиона евро.

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