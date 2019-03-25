СМИ: Роналду попросил "Ювентус" приобрести Варана у "Реала"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду попросил руководство клуба купить у "Реала" защитника Рафаэля Варана, сообщает Diario Sport. 34-летний португалец выступал за мадридский клуб вместе с французским футболистом.

По информации СМИ, Роналду считает, что с возвращением Зинедина Зидана в "Реал", в команде будут происходить изменения, поэтому посоветовал начать переговоры с Вараном. Стоимость защитника может составить около 90 миллионов евро. Контракт Варана с "Реалом" действует до конца июня 2022 года.

В текущем сезоне футболист принял участие в 35 матчах за "сливочных" и забил два гола.

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