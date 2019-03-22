СМИ: "Рома" возобновила интерес к Начо

Защитник "Реала" Начо Фернандес может стать игроком "Ромы", сообщают испанские СМИ.

По данным AS, римский клуб ранее уже интересовался игроком. После перехода Эдера Милитау из "Порту" игровое время футболиста в мадридской команде может сократиться, чем и попытается воспользоваться "Рома", договариваясь о переходе. Сам испанец не против сменить клуб.

29-летний защитник в текущем сезоне 24 матча за "Реал" во всех турнирах и сделал один голевой пас. Его контракт истекает летом 2020 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

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