СМИ: "Рома" не хочет платить "Шахтеру" 20 миллионов евро за Исмаили

Защитник "Шахтера" Исмаили хотел бы стать игроком "Ромы", сообщают итальянские СМИ. Бразилец недавно подписался на аккаунт римского клуба в Инстаграме.

Как информирует Corriere dello Sport, новый главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, ранее работавший в "Шахтере", хотел бы пригласить нескольких игроков донецкого клуба в свою команду. Об этом заявил и сам португалец изданию "Главред".

Однако, по данным итальянских журналистов, "Рому" отпугивает цена на Исмаили. "Шахтер" хочет получить за него не менее 20 миллионов евро.

29-летний бразильский футболист в прошедшем сезоне провел 39 матчей за "Шахтер", забил два мяча и сделал 12 голевых передач.

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