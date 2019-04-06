СМИ: "Рома" намерена расстаться с Ольсеном и приобрести Траппа

В следующем сезоне вратарская линия "Ромы" может претерпеть изменения, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Repubblica, клуб не рассчитывает на Робина Ольсена и хочет продать его летом. Основная цель ему на замену - немец Кевин Трапп. Он выступает на правах аренды за "Айнтрахт", его контракт принадлежит "ПСЖ".

28-летний Кевин Трапп в текущем сезоне провел 34 матча за "Айнтрахт", пропустил 37 мячей и 10 раз отыграл "на ноль". Срок аренды истекает в конце сезона, а контракт с "ПСЖ" действует до лета 2020 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

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