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СМИ: Рохо может вернуться в «Спартак»

13:23
Маркос Рохо. Фото Reuters
Маркос Рохо. Фото Reuters
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может вернуться в «Спартак», сообщает Futaa.

По данным источника, 30-летний аргентинец хочет покинуть Англию из-за отсутствия игровой практики. Главными претендентами на Рохо считаются бывшие клубы защитника — «Спартак» и «Спортинг».

Рохо выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В прошлом сезоне защитник провел 9 матчей за «манкунианцев» во всех турнирах и заработал желтую карточку. Вторуя часть сезона Рохо отыграл в аренде в «Эстудиантесе», где вышел на поле лишь однажды.

В составе «Спартака» Рохо играл с 2010 по 2012 годы.

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