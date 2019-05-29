СМИ: "Реал" заплатит "МЮ" 150 миллионов фунтов за Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба согласовал все условия с "Реалом" и в ближайшее время может присоединиться к испанской команде, утверждает The Sun.

По информации СМИ, мадридцы готовы заплатить 150 миллионов фунтов стерлингов "МЮ" за 26-летнего француза. Отмечается, что Погба будет получать в год зарплату на 3 миллиона ниже, чем в английском клубе.

В сезоне-2018/19 Погба провел 47 матчей за "МЮ", забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает 26-летнего француза в 90 миллионов евро.

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