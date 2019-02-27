СМИ: "Реал" видит в защитнике "Аякса" Тальяфико замену для Марселу

"Реал" интересуется защитником "Аякса" и сборной Аргентины Николасом Тальяфико, сообщает агент футболиста Рикардо Шлипер на Radio Rivadavia.

– Говорят, Тальяфико вошел в шорт-лист "Реала" из-за предстоящего ухода Марселу в "Ювентус". Однако мне пока никто из "Реала" не звонил, хотя были запросы со стороны других клубов.

Его контракт действует еще два года, отступных нет, но "Аякс" установил минимальную цену для европейских топ-клубов. Среди них – один из Испании, и это все, что могу сказать. Думаю, Тальяфико пора переходить на новый уровень, – сказал Шлипер на Radio Rivadavia.

В текущем сезоне 26-летний аргентинец сыграл в 29 матчах за "Аякс", забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

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