СМИ: "Реал" уверен в переходе Азара

В "Реале" уверены, что им удастся подписать форварда "Челси" Эдена Азара, сообщает Sky Sports.

Сообщается также, что "Челси" при этом настаивает на сумме отступных 100 миллионов фунтов. Ранее лондонскому клубу запретили регистрировать новых игроков на протяжении двух следующих трансферных окон.

28-летний Эден Азар в текущем сезоне провел 41 матч за "Челси" и забил 17 мячей при 17 голевых передачах. Его контракт истекает летом 2020 года.

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