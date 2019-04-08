СМИ: "Реал" предпримет попытки приобрести Аррисабалагу у "Челси"

"Реал" ищет усиление во вратарской позиции в клубе и планирует начать переговоры о переходе с голкипером "Челси" Кепой Аррисабалагой, информирует Teamtalk. Контракт 24-летнего испанца с синими действует до 30 июня 2025 года.

По информации СМИ, "Реал" готов предложить 50 миллионов фунтов стерлингов за вратаря. "Челси" может согласиться на сделку, если достигнут принципиальной договернности с Джеком Батлендом из "Стоук Сити" или Ником Поупом ("Бернли").

Портал transfermarkt.de оценивает Кепу в 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Аррисабалага провел 44 матча за "Челси", пропустил 40 мячей и 20 раз отстоял на ноль.

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