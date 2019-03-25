СМИ: "Реал" предложит за Мбаппе 280 миллионов евро

"Реал" готов предложить за нападающего "ПСЖ" и сборной Франции Кильяна Мбаппе 280 миллионов евро, информирует France Football.

Также сообщается, что мадридцы намерены в ближайшее время вступить в активные переговоры по трансферу футболиста. Ранее сообщалось, что руководство "Реала" готово выделить главному тренеру Зинедину Зидану более 350 миллионов евро на покупку новичков предстоящим летом. Также известно, что в переходе игрока лично заинтересован президент клуба Флорентино Перес.

Transfermarkt оценивает стоимость француза в 200 миллионов евро. В текущем сезоне Кильян Мбаппе провел за "ПСЖ" 35 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 15 результативных передач.