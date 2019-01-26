СМИ: "Реал" подождет еще год, чтобы подписать Эриксена

"Реал" не будет настаивать на немедленной покупке полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. Как сообщает AS, мадридский клуб готов подождать окончания срока контракта датчанина со "шпорами". Действующее соглашение рассчитано до лета 2020 года. По данным английских СМИ, Эриксен отказывается подписывать новый договор, рассчитывая сменить клуб.

"Реал" хочет этим воспользоваться и уговорить Эриксена перебраться в Мадрид в статусе свободного агента. Однако на датчанина также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Бавария" и "Ювентус".