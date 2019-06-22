СМИ: "Реал" отказался от попыток приобрести Неймара

"Реал" решил отказаться от борьбы за форварда "ПСЖ" Неймара, сообщают испанские СМИ. Ранее сообщалось, что он может вернуться в "Барселону".

По информации As, на решение руководства клуба повлияли результаты опроса членов клуба, большинство из которых высказались против приобретения Неймара. Кроме того, во внимание приняли и последние скандалы с участием бразильца: обвинение в изнасиловании, удар по болельщику после проигранного финала Кубка Франции, конфликты с партнерами по "ПСЖ".

27-летний Неймар в прошлом сезоне провел 28 матчей за "ПСЖ", забил 23 мяча и 13 раз отыграл "на ноль".

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