СМИ: "Реал" объявит о переходе Азара после финала Лиги Европы

"Реал" официально объявит о переходе нападающего Эдена Азара из "Челси" после финала Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку, утверждает L'Equipe. Ожидается, что мадридский клуб заплатит 100 миллионов евро за 29-летнего бельгийца.

По информации СМИ, сделка по трансферу Азара была согласована между всеми сторонами. В текущем сезоне Азар провел 51 матч за "Челси", забил 19 голов и отдал 16 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает бельгийца в 150 миллионов евро. Его контракт с лондонской командой истекает 30 июня 2020 года.

Напомним, что "Челси" сыграет с "Арсеналом" в финале ЛЕ в Азербайджане.

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