СМИ: "Реал" нашел замену Варану

"Реал" заинтересован в приобретении защитника "Аякса" Маттейса де Лигта. Как утверждает портал Goal со ссылкой на испанские СМИ, "королевский клуб" рассматривает 19-летнего голландца в качестве замены защитнику Рафаэлю Варану, который выразил желание уйти в летнее трансферное окно.

Контракт де Лигта с "Аяксом" рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро. Основным претендентом на футболиста считается "Барселона".

В текущем сезоне де Лигт провел 38 матчей за "Аякс", в которых забил 3 гола.

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