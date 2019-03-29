СМИ: "Реал" нашел замену Варану

Защитник "Реала" Рафаэль Варан может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает AS, "королевский клуб" рассматривает защитника "Наполи" Калиду Кулибали в качестве замены 25-летнему французу.

В приобретении 27-летнего Кулибали лично заинтересован главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Французский специалист считает сенегальца идеальной заменой Варану. Transfermarkt оценивает Кулибали в 70 миллионов евро. На игрока также претендуют "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Кулибали провел 37 матчей за "Наполи" и отметился 2 голевыми передачами.

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