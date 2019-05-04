Нападающий "Реала" Мариано Диас может перейти в "Айнтрахт", сообщают испанские СМИ. В таком случае он станет частью сделки о переходе в "Реал" Луки Йовича.

Как информирует Marca, "Реал", возможно, предложит Диаса немецкому клубу, чтобы уменьшить сумму трансфера. Игрока не смог закрепиться в основном составе "Королевского клуба после перехода из "Лиона".

25-летний Мариано Диас в текущем сезоне провел 21 матч за испанский клуб и забил два мяча. Ранее сообщалось, что сумма отступных за Йовича может составить 60 миллионов евро.

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