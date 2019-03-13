СМИ: "Реал" может приобрести Икарди

Нападающий "Интера" Мауро Икарди может перейти в "Реал". Как утверждает Tuttomercatoweb, в приобретении 26-летнего аргентинца лично заинтересован главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан.

Сообщается, что представители "Реала" уже связались c Вандой Нарой, являющейся супругой и агентом Икарди, чтобы обсудить детали возможного летнего трансфера. Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.

В текущеми сезоне Икарди провел 28 матчей за "Интер", забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

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