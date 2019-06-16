СМИ: "Реал" и "Ювентус" предложили 170 миллионов евро за Салаха

"Реал" и "Ювентус" проявляют интерес к нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху​, утверждает Daily Mirror. По информации СМИ, клубы сделали предложение мерсисайдцам в размере 170 миллионов евро, но 27-летний египтянин отказался покидать клуб.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был в курсе предложений "Реала" и "Ювентуса". Немецкий специалист обсуждал угрозу ухода Салаха с руководством команды. Позже выяснилось, что египтянин выразил желание остаться в "Ливерпуле".

В прошедшем сезоне Салах провел 52 матча за "Ливерпуль", забил 27 голов и отдал 13 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 150 миллионов евро.

Все о трансферах – здесь