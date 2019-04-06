СМИ: "Реал" и "Челси" договорились по трансферу Азара

Хавбек "Челси" Эден Азар в скором времени может подписать контракт с "Реалом", сообщает Marca. Клубы практически достигли соглашения по трансферу. В ближайшее время мадридцы собираются уладить последние детали и приступить к переговорам с игроком.

Бельгиец планирует прилететь в столицу Испании, чтобы рассмотреть варианты для проживания. Сделка может быть согласована до завершения сезона.

Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В составе команды он провел 340 матчей, в которых забил 105 мячей. Ранее бельгиец играл за "Лилль", который получил за переход 35 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Азара 31 матч в чемпионате Англии, 14 голов и 12 результативных передач. Сумма трансфера не называется, но прошлым летом "Челси" требовал за игрока 200 миллионов евро.