СМИ: "Реал" и "Бавария" обсудят будущее Хамеса

Представители "Реала" и "Баварии" проведут встречу, на которой обсудят будущее полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает Football Espana. Права на 27-летнего колумбийца принадлежат мадридскому клубу - он второй сезон находится в аренде в Мюнхене. "Бавария" может выкупить Хамеса за 40 миллионов евро.

Колумбиец готов вернуться в "Реал", поскольку он получает не так много игровой практики при Нико Коваче. На игрока претендуют "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Хамес провел 19 матчей за "Баварию", забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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