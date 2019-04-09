СМИ: "Реал" хочет продать Бэйла

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает Diario AS, "сливочные" заинтересованы в продаже 29-летнего валлийца.

Сообщается, что Бэйл находится в прохладных отношениях как с партнерами по команде, так и с тренерским штабом во главе с Зинедином Зиданом. Контракт валлийца с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В составе "королевского клуба" он становился чемпионом Испании, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Бэйл провел 38 матчей за "Реал", забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

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