СМИ: "Реал" хочет подписать Салаха

"Реал" заинтересован в приобретении нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Как утверждает DiarioGOL, "королевский клуб" готов предложить за 26-летнего египтянина 50 миллионов евро, а также полузащитника Иско.

26-летний Иско находится в напряженных отношениях с главным тренером "Реала" Сантьяго Солари. Transfermarkt оценивает испанца в 60 миллионов евро, а Салаха - в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Салах провел 38 матчей за "Ливерпуль", забил 20 голов и отдал 7 результативных передач. Иско принял участие в 26 встречах в составе "Реала", отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

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