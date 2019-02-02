СМИ: "Реал" хочет обменять Бензема на Неймара

"Реал" по-прежнему заинтересован в приобретении нападающего "ПСЖ" Неймара. Как утверждает портал Goal со ссылкой на испанские СМИ, "королевский клуб" намерен предложить за 26-летнего бразильца 120 миллионов евро и нападающего Карима Бензема.

В подобном обмене лично заинтересован президент "Реала" Флорентино Перес. Контракт Бензема с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, соглашение Неймара с "ПСЖ" - до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Бензема провел 34 матча за "Реал" и забил 17 голов. Неймар принял участие в 23 играх за "ПСЖ", отметившись 23 забитыми мячами.

Все о трансферах - здесь