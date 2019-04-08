05:41 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Реал" хочет договориться о трансфере Азара до конца сезона

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"Реал" рассчитывает договориться с "Челси" о трансфере нападающего Эдена Азара, сообщают британские СМИ.

Как информирует The Telegraph, "Реал" готовит новое предложение по игроку. Сам бельгиец не хочет подписывать новый контракт с "Челси". Ранее сообщалось, что английский клуб требует за его 100 миллионов евро.

 28-летний Эден Азар в текущем сезоне провел 41 матч за "Челси" и забил 17 мячей при 17 голевых передачах. Его контракт истекает летом 2020 года.

Все о чемпионате Испании – здесь.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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