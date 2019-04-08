СМИ: "Реал" хочет договориться о трансфере Азара до конца сезона

"Реал" рассчитывает договориться с "Челси" о трансфере нападающего Эдена Азара, сообщают британские СМИ.

Как информирует The Telegraph, "Реал" готовит новое предложение по игроку. Сам бельгиец не хочет подписывать новый контракт с "Челси". Ранее сообщалось, что английский клуб требует за его 100 миллионов евро.

28-летний Эден Азар в текущем сезоне провел 41 матч за "Челси" и забил 17 мячей при 17 голевых передачах. Его контракт истекает летом 2020 года.

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