СМИ: "Реал" готовит 7-й номер для Азара

Нападающий Эден Азар, который выступает за "Челси", близок к переходу в "Реал", информирует Daily Express. По информации СМИ, 28-летний бельгиец будет выступать под 7-м номером за мадридскую команду.

Ранее футболку с 7-м номером носил нападающий Криштиану Роналду, который сейчас является игроком "Ювентуса".

В сезоне-2018/19 Азар провел 52 матча за "Челси", забил 21 гол и отдал 17 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает бельгийца в 150 миллионов евро. Его контракт с лондонской командой истекает 30 июня 2020 года.

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