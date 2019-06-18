СМИ: "Реал" готов предложить "ПСЖ" Каземиру в рамках сделки по Неймару

"Реал" рассматривает варианты приобретения у "ПСЖ" нападающего Неймара. Как сообщает Marca, в сделку мадридцы готовы включить полузащитника Каземиру. Бразилец не намерен покидать "Сантьяго Бернабеу", однако "Реал" хочет сыграть на желании "ПСЖ" приобрести нынешним летом центрального полузащитника.

По данным источника, "ПСЖ" будет готов принять Каземиру, чей контракт с "Реалом" рассчитан до 2021 года. "Реал" же взамен может приобрести у "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который хочет перебраться в Мадрид.